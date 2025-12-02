Angelica Bove vola con Mattone | è #1 nella Viral 50 Italia di Spotify e torna a Sanremo Giovani il 9 dicembre

“ Mattone ”, il brano con cui Angelica Bove è in gara a Sanremo Giovani 2025, conquista oggi la posizione #1 nella Viral 50 Italia di Spotify, confermando l’impatto immediato del singolo e la crescente attenzione del pubblico verso la giovane artista romana. Un risultato che arriva in un momento chiave del percorso a Sanremo Giovani: dopo aver superato il primo turno, Angelica Bove è attesa di nuovo sul palco il 9 dicembre, quando affronterà le semifinali della competizione, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale. “Mattone”: il peso delle emozioni, raccontato senza filtri. Pubblicato per Atlantic Records Italy Warner Music Italy e disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Mattone” porta la firma di Federico Nardelli (anche produttore), Matteo Alieno e della stessa Angelica Bove. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Angelica Bove vola con “Mattone”: è #1 nella Viral 50 Italia di Spotify e torna a Sanremo Giovani il 9 dicembre

