Alla DJ e producer il premio “Nonne per Napoli” e dal 5 dicembre il remix pack di “In My Arms”. Anfisa Letyago torna domenica 30 novembre al Duel Club di Napoli con un secondo round dello showcase di NSDA, l’etichetta discografica indipendente fondata nel 2019 dalla DJ e produttrice di musica elettronica di fama internazionale. Ospite dell’esclusiva serata sarà il DJ e produttore Exos, che insieme a Marcel Dettman, okgiorgio, Anastasia Kristensen e Linear System prende parte al remix pack dell’ultimo singolo di Anfisa “ In My Arms ” in uscita venerdì 5 dicembre su NSDA. L’evento in programma il 30 novembre al Duel Club sarà registrato e pubblicato da Beatport, la principale piattaforma online al mondo per il mondo dei DJ. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli: domenica 30 novembre lo showcase di NSDA