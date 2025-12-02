Andy Murray | C’è stato un periodo in cui io ed i Big Three vincevamo tutto
Dopo la breve esperienza sulla panchina di Novak Djokovic, Andy Murray è tornato a godersi il meritato ritiro dal tennis. Lo scozzese ha raccontato al “The Tennis Podcast” il periodo d’oro che il suo sport ha vissuto con la presenza dei Big Three. Il vincitore delle Olimpiadi di Londra 2012 ha anche però, con franchezza, ribadito il suo ruolo in quegli anni, di fianco a vere e proprie leggende del tennis. Il britannico, come riportato da puntodebreak.com, ha infatti dichiarato: “Sono pienamente consapevole della mia posizione nella gerarchia. So che tutto ciò che questi ragazzi (Djokovic, Federer, Nadal) hanno finito per ottenere è di gran lunga superiore a ciò che io ho ottenuto su un campo da tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it
