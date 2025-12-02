Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha convalidato un sequestro, operato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, di un laboratorio abusivo per il confezionamento di capi d’abbigliamento recanti note griffes nazionali ed estere contraffatte L’operazione segue di poche settimane quella avvenuta tra Barletta e Corato quando erano stati scoperti e sequestrati altri tre laboratori dove si produceva abbigliamento con marchi contraffatti e scaturisce da attente indagini avviate nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio, volto ad intercettare ogni forma di economia illecita o di concorrenza sleale, che hanno indirizzato i Finanzieri verso il luogo abusivo di produzione poi sequestrato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Andria, sequestrato stabilimento: accusa, produzione di capi di abbigliamento contraffatti Guardia di finanza