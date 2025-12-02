Andria sequestrato stabilimento | accusa produzione di capi di abbigliamento contraffatti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha convalidato un sequestro, operato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, di un laboratorio abusivo per il confezionamento di capi d’abbigliamento recanti note griffes nazionali ed estere contraffatte L’operazione segue di poche settimane quella avvenuta tra Barletta e Corato quando erano stati scoperti e sequestrati altri tre laboratori dove si produceva abbigliamento con marchi contraffatti e scaturisce da attente indagini avviate nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio, volto ad intercettare ogni forma di economia illecita o di concorrenza sleale, che hanno indirizzato i Finanzieri verso il luogo abusivo di produzione poi sequestrato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Amica9 Tv. . Assalto ad un tir carico di olio con l’autista sequestrato ed un altro carico di olive rubato. E’ successo negli ultimi giorni rispettivamente a #Canosa di Puglia e ad #Andria. L’Associazione Italiana Frantoiani Oleari: “chiediamo aiuto” #aifo #olio #c - facebook.com Vai su Facebook
Lacoste e Moncler, Colmar e Stone Island: laboratorio del falso scoperto e sequestrato ad Andria - VIDEO - telebari.it/spalla/234519-… - #Bari #Notizie #News Vai su X