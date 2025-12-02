Andrea Sempio la strana scoperta sullo scontrino del parcheggio | la rivelazione sull’alibi

Nel mistero che da diciassette anni avvolge il delitto di Chiara Poggi, il nome di Andrea Sempio è tornato al centro della scena giudiziaria con una forza inattesa. Il cosiddetto Caso Garlasco, che ha attraversato processi, ribaltamenti, assoluzioni e nuove piste investigative, continua infatti a produrre elementi controversi, dettagli rimasti nell’ombra e nodi che non si sono mai sciolti del tutto. Negli ultimi mesi l’attenzione degli inquirenti si è concentrata sulla figura del 37enne, amico del fratello della vittima, dopo la riapertura dell’inchiesta e gli esiti dell’incidente probatorio sui reperti biologici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it