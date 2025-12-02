Andrea Sempio la strana scoperta sullo scontrino del parcheggio | la rivelazione sull’alibi
Nel mistero che da diciassette anni avvolge il delitto di Chiara Poggi, il nome di Andrea Sempio è tornato al centro della scena giudiziaria con una forza inattesa. Il cosiddetto Caso Garlasco, che ha attraversato processi, ribaltamenti, assoluzioni e nuove piste investigative, continua infatti a produrre elementi controversi, dettagli rimasti nell’ombra e nodi che non si sono mai sciolti del tutto. Negli ultimi mesi l’attenzione degli inquirenti si è concentrata sulla figura del 37enne, amico del fratello della vittima, dopo la riapertura dell’inchiesta e gli esiti dell’incidente probatorio sui reperti biologici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio, il 37enne nuovamente indagato dopo 8 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, parla delle foto inedite del 2007 diffuse dalla stampa che riguardano il suo assistito - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, le foto di Andrea #Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007 ? Valentina Iannicelli Vai su X
Le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi entrano nell'inchiesta - 53: Sempio sta parlando con una cronista da dentro l'auto ferma nei pressi della casa. Si legge su ansa.it
Garlasco, svolta shock: indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio, spuntano nuove prove digitali - La Procura di Brescia ordina accertamenti sui dispositivi sequestrati L’omicidio di Chiara Poggi, la ... Lo riporta panorama.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione: «Ha versato 20-30mila euro all'ex procuratore Mario Venditti» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Si legge su corriereadriatico.it
Garlasco, Massimo Lovati aveva detto di non avere conti: la procura ne scopre otto. La madre di Andrea Sempio: «Quello con due cognacchini lo compri» - Nuovi sviluppi nell’inchiesta che ruota attorno ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da corriereadriatico.it
Garlasco, Andrea Sempio prepara la difesa a Roma. Massimo Lovati: «Dopo tutto questo casino non possono chiedere l'archiviazione» - Andrea Sempio, indagato per la seconda volta nell’inchiesta sul delitto di Garlasco del 2007, si trova a Roma insieme ai suoi legali e consulenti, tra cui il genetista Marina Baldi e l’ex commissario ... Da leggo.it
Garlasco, il papà di Andrea Sempio indagato per corruzione - Garlasco, 30 ottobre 2025 – Nuova, ennesima, svolta nell’inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto del 2007 a Garlasco. Si legge su ilgiorno.it