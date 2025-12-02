Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi nel giorno del delitto di Garlasco | le foto inedite del 13 agosto 2007

La youtuber Francesca Bugamelli ha diffuso sul suo canale Bugalalla Crime alcune foto inedite risalenti al 13 agosto 2007, giorno in cui si è consumato il delitto di Garlasco, che ritraggono, tra gli altri, Andrea Sempio mentre transita davanti alla casa dove è stata uccisa Chiara Poggi. La prima immagine risale alle 15.53 e mostra Sempio all’interno dell’auto di famiglia. Poi, c’è una seconda fotografia, scattata alle 16.13, in cui Sempio è ritratto insieme al padre Giuseppe e ad altre persone. Negli altri scatti proposti, si vedono, tra le altre, anche le gemelle Cappa, cugine della vittima, e Maria Rosaria Poggi, madre delle sorelle e zia di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi nel giorno del delitto di Garlasco: le foto inedite del 13 agosto 2007

