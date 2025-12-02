Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi il giorno del delitto | spuntano le foto di una reporter dilettante

Inedite per diciott’anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, le foto che rivelano come Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si presenta, per ben due volte, sulla scena del crimine. Arriva dunque sul luogo del delitto dove i carabinieri della compagna di Vigevano, il pm e le parenti della vittima stavano convergendo per rendersi conto di quanto accaduto. Le foto di Sempio nel giorno della morte di Chiara Poggi. Il primo scatto, che riporta come orario le 15.53, lo ritrae al volante dell’auto di famiglia, una Daewoo Lanos bianca con il finestrino abbassato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi il giorno del delitto: spuntano le foto di una reporter dilettante

