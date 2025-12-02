Anche per Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro è tempo di provare One UI 8 Watch

I possessori degli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5 potranno finalmente scaricare l'aggiornamento a One UI 8 Watch L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

anche per samsung galaxy watch5 e watch5 pro è tempo di provare one ui 8 watch

samsung galaxy watch5 watch5Anche per Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro è tempo di provare One UI 8 Watch - Dalla Corea del Sud arriva la notizia della chiusura del programma beta di One UI 8 Watch per la serie Samsung Galaxy Watch5 (in corso anche negli Stati Uniti) e ciò significa che il relativo ... Scrive tuttoandroid.net

