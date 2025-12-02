Anche per Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro è tempo di provare One UI 8 Watch

I possessori degli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5 potranno finalmente scaricare l'aggiornamento a One UI 8 Watch

