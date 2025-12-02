Anche il sistema Recco per cercare il 44enne polacco Karol Brozek disperso a Campo Imperatore

Una giornata di meteo favorevole quella del 1 dicembre che ha consentito ai tecnici del soccorso alpino speleologico del Cai (stazione L’Aquila), di battere l’area in cui ci sarebbe stato l’ultimo contatto con il telefono del 44enne polacco Karol Brozek, con il supporto del sistema Recco oltre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

