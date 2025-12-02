Anche Firenze scarica Albanese Lei fa la vittima | Risparmiatemi l' esilio perpetuo

Firenze non concederà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, diversamente da quanto inizialmente ventilato: quella della relatrice speciale dell'Onu per la Palestina è una figura troppo "divisiva". Lo ha fatto sapere Sara Funaro, sindaco PD del capoluogo della Toscana, che pur spendendo parole di apprezzamento nei confronti di Albanese non ha gradito alcune sue prese di posizione. “Su quanto è accaduto alla redazione de La Stampa non ci può essere una condanna con un "ma". Non possono esserci moniti al giornalismo che è libero ed è presidio di democrazia. Per questo non condivido e prendo le distanze dalle dichiarazioni di Francesca Albanese - le parole di Funaro, riportate da La Nazione - pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu, in più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

