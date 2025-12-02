Anche due medici di Areu Sondrio protagonisti del salvataggio miracoloso di un ultra runner in ipotermia
Un salvataggio che ha del miracoloso come ha detto Jiri Marzi, il diciottenne soccorso tra il Sasso Bellora e Monte Bregagno, nella zona di Menaggio grazie all’intervento - coordinato da AREU - del Soccorso Alpino (stazione Lario Occidentale - Ceresio), dei Vigili del Fuoco, dei team degli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
