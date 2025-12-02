Anche due medici di Areu Sondrio protagonisti del salvataggio miracoloso di un ultra runner in ipotermia

Sondriotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un salvataggio che ha del miracoloso come ha detto Jiri Marzi, il diciottenne soccorso tra il Sasso Bellora e Monte Bregagno, nella zona di Menaggio grazie all’intervento - coordinato da AREU - del Soccorso Alpino (stazione Lario Occidentale - Ceresio), dei Vigili del Fuoco, dei team degli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inchiesta su due medici per il botulino killer. Ancora 14 i ricoverati - La Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati anche due medici nell'ambito delle indagini per la morte per intossicazione da botulino di Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto a Diamante, in ... Secondo ilgiornale.it

due medici areu sondrioMedicina nucleare . Prestazioni in aumento e due nuovi medici - Prestazioni in aumento nel reparto di Medicina nucleare e radioterapia oncologica dell’ospedale di Sondrio dove arrivano anche due giovani medici. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Medici Areu Sondrio