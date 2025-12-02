Anche a Udine si celebra la giornata mondiale per la lotta all' Aids
L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in collaborazione con il Comune di Udine e la Rete O.M.S. Città Sane, organizza un’intera settimana di prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmesse, per celebrare la Giornata Mondiale per la lotta contro l'AIDS che si tiene ogni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
