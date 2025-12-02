Anas previste oltre 1000 assunzioni in tre anni | ulteriori 900 risorse entro il 2028

Tempo di lettura: 3 minuti “Negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1.000 dipendenti pari al 15% dell’organico. Il piano industriale prevede entro il 2028 un’ulteriore crescita di oltre 900 persone, +12% rispetto a oggi” ha dichiarato oggi l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Roma LUMSA. “Nel dettaglio – prosegue l’AD Gemme – negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa 2.000 risorse, senza considerare il personale impegnato in attività stagionali, di cui il 75% destinato alle aree tecniche e di presidio della rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anas, previste oltre 1000 assunzioni in tre anni: ulteriori 900 risorse entro il 2028

Argomenti simili trattati di recente

Previste modifiche alla viabilit. E intano Anas annuncia anche l'avvio delle attività di demolizione della carreggiata in direzione Classe nei pressi del ponte sui Fiumi Uniti e l'installazione degli impianti di illuminazione lungo le rampe dello svincolo di via Savini - facebook.com Vai su Facebook

#Sorrento | Al XXV Convegno #AnceGiovani l’AD #Anas Claudio Andrea Gemme ha illustrato risultati e obiettivi: gare 2025 per 2,1 mld € +1.000 unità in 3 anni, +900 previste nel Piano 2024-2028 In #Campania oltre 1.300 km e 1,15 mld € di inve Vai su X

Anas, Gemme “Oltre 1.000 assunzioni in tre anni, ulteriori 900 risorse entro il 2028” - "Negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1. msn.com scrive

Anas, Gemme: oltre mille assunzioni negli ultimi tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028 - L’Ad della società ha parlato a Roma, nella lectio magistralis all’Università Lumsa: nel corso di quest’anno ha avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro ... Scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

E45, Anas: “Manutenzione record dal 2023” - L’ad Gemme dopo l’audizione consiliare a Cesena: “Merito del Governo e del Ministero delle Infrastrutture che hanno sbloccato le risorse” ... Riporta msn.com