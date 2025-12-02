Anas previste oltre 1000 assunzioni in tre anni | ulteriori 900 risorse entro il 2028

Tempo di lettura: 3 minuti “Negli ultimi tre anni  Anas  ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1.000 dipendenti pari al 15% dell’organico. Il piano industriale prevede  entro il 2028 un’ulteriore crescita di oltre 900 persone, +12% rispetto a oggi” ha dichiarato oggi l’Amministratore Delegato di Anas,  Claudio Andrea Gemme, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Roma LUMSA.  “Nel dettaglio – prosegue l’AD Gemme – negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa 2.000 risorse, senza considerare il personale impegnato in attività stagionali, di cui il 75% destinato alle aree tecniche e di presidio della rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

