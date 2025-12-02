Anas oltre mille assunzioni in tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1.000 dipendenti pari al 15% dell’organico. Il piano industriale prevede entro il 2028 un’ulteriore crescita di oltre 900 persone, +12% rispetto a oggi” ha dichiarato oggi l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Roma LUMSA. “Nel dettaglio – prosegue l’ad Gemme - negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa 2.000 risorse, senza considerare il personale impegnato in attività stagionali, di cui il 75% destinato alle aree tecniche e di presidio della rete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

anas oltre mille assunzioni in tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028

© Ilgiornale.it - Anas, oltre mille assunzioni in tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028

News recenti che potrebbero piacerti

anas oltre mille assunzioniAnas annuncia oltre 900 nuove assunzioni entro il 2028 - L’AD Gemme conferma alla LUMSA l’aumento del personale dopo mille ingressi in tre anni e nuovi investimenti per rafforzare rete e cantieri ... Da cosenzachannel.it

anas oltre mille assunzioniANAS: Gemme (AD), oltre 1.000 assunzioni in tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028 - (FERPRESS) – Roma, 2 DIC – “Negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1. Lo riporta ferpress.it

anas oltre mille assunzioniAnas assume (e ha già assunto) - L'ad Claudio Andrea Gemme: oltre mille dipendenti in più negli ultimi tre anni. Da huffingtonpost.it

anas oltre mille assunzioniAnas, Gemme: oltre mille assunzioni negli ultimi tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028 - L’Ad della società ha parlato a Roma, nella lectio magistralis all’Università Lumsa: nel corso di quest’anno ha avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro ... Da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

anas oltre mille assunzioniAnas: assunzioni per addetti Segreteria in Emilia Romagna e Liguria - Anas ha previsto nuove assunzioni per addetti segreteria in Emilia Romagna e Liguria. Secondo ticonsiglio.com

Nidi e materne a Roma, al via oltre mille nuove assunzioni: contratti a tempo indeterminato entro dicembre - Partiranno il 26 agosto le convocazioni del Dipartimento scuola, lavoro e formazione professionale rivolte al personale che riceverà incarichi annuali e prenderà servizio a settembre. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Anas Oltre Mille Assunzioni