Anas oltre mille assunzioni in tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028

“Negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1.000 dipendenti pari al 15% dell’organico. Il piano industriale prevede entro il 2028 un’ulteriore crescita di oltre 900 persone, +12% rispetto a oggi” ha dichiarato oggi l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Roma LUMSA. “Nel dettaglio – prosegue l’ad Gemme - negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa 2.000 risorse, senza considerare il personale impegnato in attività stagionali, di cui il 75% destinato alle aree tecniche e di presidio della rete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anas, oltre mille assunzioni in tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028

