Amt | Terrile | Trasferiti 7,2 milioni per garantire la liquidità

Durante un’interrogazione in consiglio comunale, il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile, rispondendo a un'interrogazione del capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi, ha ricostruito la dinamica dei trasferimenti a favore di Amt, spiegando che a novembre il Comune ha versato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

L’Autorità di sistema portuale teme un danno alla competitività, la sindaca Salis e il vicesindaco Terrile: «Gli extra costi legati a eventuali spostamenti verso altri porti e ai trasferimenti dei croceristi per raggiungere e visitare Genova sarebbero di gran lunga sup - facebook.com Vai su Facebook

Amt: Terrile: "Trasferiti 7,2 milioni per garantire la liquidità" - Il vicesindaco chiarisce in aula i 7,1 milioni trasferiti ad Amt tra extracosti e liquidità per spese urgenti Durante un’interrogazione in consiglio comunale, il vicesindaco e assessore al Bilancio Al ... Riporta genovatoday.it

Gratuità Amt, Terrile: “Più incassi dai ticket: occorre aumentare la platea di chi paga” - Genova – «La politica tariffaria di Amt va rivista, perché la platea dei passeggeri paganti va aumentata». Come scrive ilsecoloxix.it

Crisi dei conti Amt, il vicesindaco Terrile: “Servono 30-40 milioni di euro per rimediare agli errori della passata amministrazione” - Genova – "Nei prossimi mesi i soci di Amt dovranno decidere una ricapitalizzazione dell'azienda da 30- Lo riporta ilsecoloxix.it

Terrile, oltre 100 milioni il debito di Amt con i fornitori - L'azienda di trasporto pubblico genovese Amt ha un debito di oltre cento milioni con i fornitori pagati con gravissimi ritardi a fronte di un capitale sociale di soli trenta milioni. Scrive ansa.it

Terrile, per Amt l' ipotesi Trenitalia è senza fondamento - "Per Amt non è all'ordine del giorno nessun altro socio che non sia un socio pubblico, quindi stiamo valutando e stiamo dialogando con Regione Liguria, ma certamente quella di Trenitalia è un'ipotesi ... Da rainews.it