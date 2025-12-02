Ampio turnover per l' Inter | Diouf Bisseck e Martinez dal 1' Possibile chance per Cocchi

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu potrebbe lanciare titolare il 2007 dell'Under 23, terzino sinistro a tutta fascia. In avanti Pio e Thuram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ampio turnover per l inter diouf bisseck e martinez dal 1 possibile chance per cocchi

© Gazzetta.it - Ampio turnover per l'Inter: Diouf, Bisseck e Martinez dal 1'. Possibile chance per Cocchi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ampio turnover inter dioufInter-Venezia probabili formazioni, ampio turnover per Chivu: de Vrij, Luis Henrique, Diouf e Frattesi verso una maglia da titolare - Ritrovata la vittoria a Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, dopo le due sconfitte di fila nel derby con il Milan (1- Secondo msn.com

ampio turnover inter dioufProbabili formazioni Inter-Venezia: Diouf all’esordio - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Da passioneinter.com

ampio turnover inter dioufCoppa Italia: Inter ospita il Venezia, Chivu pensa a turnover - L'Inter riparte senza pause dopo la vittoria di Pisa e si rimette subito in marcia verso gli ottavi di Coppa Italia. ansa.it scrive

ampio turnover inter dioufChivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida, riecco Josep Martinez - I nerazzurri lunedì sono tornati subito in campo per preparare la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì sera (in esclusiva su Italia1) a ... Segnala msn.com

ampio turnover inter dioufSky – Luis Henrique e Diouf titolari col Venezia: dubbi sul ruolo. Occhio a Cocchi che… - Tanto turnover per Cristian Chivu in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia dove i nerazzurri affronteranno il Venezia ... Da msn.com

ampio turnover inter dioufInter-Venezia, Chivu col turnover in Coppa Italia. Probabili e orari tv - Chivu fa ricorso al turnover in vista del match di campionato contro il Como: spazio a Esposito e Bonny. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ampio Turnover Inter Diouf