Amore Criminale stasera su Rai 3 | Veronica Pivetti racconta il femminicidio di Rossella Nappini

La tragica storia di Rossella Nappini, infermiera di 52 anni uccisa con 56 coltellate dall'ex compagno, sarà raccontata nella puntata di stasera di Amore Criminale su Rai 3, tra ricordi e ricostruzioni del delitto. Va in onda stasera, martedì 2 dicembre 2025, la quinta puntata di Amore Criminale, condotta da Veronica Pivetti su Rai 3 a partire dalle 21:20. L'appuntamento di questa settimana è interamente dedicato alla drammatica vicenda di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, uccisa con 56 coltellate dal suo ex compagno il 4 settembre 2023. Le anticipazioni del 2 dicembre di Amore Criminale: La tragedia di Rossella Rossella Nappini, infermiera e madre di due figli e dedita al lavoro e alla famiglia, aveva intrapreso una relazione che si è poi rivelata fatale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

