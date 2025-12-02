Amicizia talento sperimentazione | Attitudini | nessuna di Aldo Giovanni e Giacomo

(askanews) – La regista Sophie Chiarello riunisce Aldo, Giovanni e Giacomo nel documentario Attitudini: nessuna, nei cinema dal 4 dicembre. Un viaggio che parte dalla Milano periferica della loro infanzia e gioventù, dal lavoro in fabbrica, e poi passa per le scuole di mimo, i piccoli palcoscenici, il teatro comico, il cabaret fino al grande successo in tv e al cinema. Una storia irripetibile che dura da trent’anni, fatta di amicizia, talento, sperimentazione e improvvisazione, con un’alchimia unica. Tre clown, che diventa uno solo, come dice Giovanni nel documentario. «Ho capito e ho scoperto che loro sono un’unica entità, cioè esiste Aldo, Giovanni e Giacomo e poi esiste il trio. 🔗 Leggi su Amica.it

