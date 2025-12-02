Amicizia talento sperimentazione | Attitudini | nessuna di Aldo Giovanni e Giacomo

(askanews) – La regista Sophie Chiarello riunisce Aldo, Giovanni e Giacomo nel documentario Attitudini: nessuna, nei cinema dal 4 dicembre. Un viaggio che parte dalla Milano periferica della loro infanzia e gioventù, dal lavoro in fabbrica, e poi passa per le scuole di mimo, i piccoli palcoscenici, il teatro comico, il cabaret fino al grande successo in tv e al cinema. Una storia irripetibile che dura da trent’anni, fatta di amicizia, talento, sperimentazione e improvvisazione, con un’alchimia unica. Tre clown, che diventa uno solo, come dice Giovanni nel documentario. «Ho capito e ho scoperto che loro sono un’unica entità, cioè esiste Aldo, Giovanni e Giacomo e poi esiste il trio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Amicizia, talento, sperimentazione: “Attitudini: nessuna” di Aldo, Giovanni e Giacomo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

UNIVERSITÀ - VINCITORI DEL CONCORSO "I COLORI DELL' AMICIZIA" Talento, ricerca e tanta ispirazione: Un applauso ai vincitori e a tutti i partecipanti che hanno dato voce all'amicizia Cina - Italia! - facebook.com Vai su Facebook

Roma piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, una leggenda del tennis. Primo italiano a vincere un torneo del Grande Slam, capitano della prima, storica Coppa Davis del ‘76, ha ispirato generazioni di atleti con talento, passione e stile. Pietrangeli era visc Vai su X

In "Attitudini: nessuna" il clown unico di Aldo, Giovanni e Giacomo - La regista Sophie Chiarello riunisce Aldo, Giovanni e Giacomo nel documentario "Attitudini: nessuna", nei cinema dal 4 dicembre. Segnala libero.it

Attitudini: Nessuna, teaser, locandina e immagini del film con Aldo Giovanni e Giacomo - Ecco il manifesto, le prime immagini e la clip teaser di Attitudini: Nessuna, il nuovo film diretto da Sophie Chiarello con Aldo Giovanni e Giacomo. Da tg24.sky.it

Attitudini - Nessuna, il teaser trailer del film [HD] - Sophie Chiarello accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini che diventa un racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana. Segnala mymovies.it

Attitudini - Nessuna, il trailer ufficiale del film [HD] - Sophie Chiarello accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini che diventa un racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana. Scrive mymovies.it

Attitudini: Nessuna, la prima clip del film su e con Aldo, Giovanni e Giacomo al cinema a dicembre - È diretto da Sophie Chiarello il documentario che racconta amicizia, talento e destino del celebre trio. comingsoon.it scrive

“Attitudini: Nessuna”, il docufilm che ripercorre la carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo - È finalmente disponibile il trailer di “Attitudini: Nessuna“, il docufilm che ripercorre la storia trentennale del trio comico italiano e che si apre sulle note dell’omonima canzone inedita di Brunori ... msn.com scrive