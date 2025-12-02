Amici lutto per Susy Fuccillo | morto il marito Salvatore a soli 41 anni

Momento di grande tristezza per Susy Fuccillo. L’ex ballerina di Amici ha perso il marito, Salvatore Raciti, morto all’improvviso a 41 anni. La notizia ha raggiunto in poche ore il pubblico del talent lasciando sgomenti colleghi, amici e chi negli anni aveva seguito la sua storia. Un lutto inatteso, che ha colpito la famiglia nel pieno della quotidianità e che ora lascia Susy e le loro tre bambine di fronte a un dolore difficile da raccontare. Salvatore, il marito di Susy Fuccillo, è morto per un malore. Per Susy Fuccillo sono giorni di dolore profondo: la morte di suo marito, Salvatore Raciti, di soli 41 anni, ha interrotto all’improvviso una quotidianità familiare che fino a poche ore prima sembrava scorrere come sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it

