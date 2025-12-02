La lista dei 30 artisti scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026 ha acceso la discussione. C’è chi intravede coraggio, chi lamenta la mancanza di “grandi nomi”, chi ironizza sugli esclusi. Nel mezzo, una voce arrivata dal mondo di Amici ha catalizzato l’attenzione con una definizione fulminea e divisiva. Il clima è quello classico del pre-Festival: polemiche, frecciate e ripensamenti lampo, mentre l’Ariston si avvicina. Amici 25: età e curiosità della nuova allieva Giorgja Foglini Amici: Lil Jolie si sfoga dopo la lista dei 30 big di Sanremo 2026. A commentare è stata Lil Jolie, ex concorrente di Amici e finalista di Sanremo Giovani lo scorso anno insieme a Vale LP. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, ex allieva contro Sanremo 2026: “Festival destroide”