Amici è morto il marito di Susy Fuccillo | le cause

È un giorno di profonda tristezza per la comunità di Amici. L'ex ballerina Susy Fuccillo ha perso il marito Salvatore, con cui era sposata dal 2015. La notizia, che ha scosso fan e colleghi, arriva in un momento già difficile: la coppia ha tre figli piccoli. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle cause della morte; anche se emergono le prime ricostruzioni. Davanti a un dolore così grande, prevalgono il rispetto e il silenzio. Il dolore di Amici e il cordoglio dei fan. La scomparsa del marito di Susy Fuccillo ha colpito chi l'ha conosciuta in tv e chi la segue da anni.

