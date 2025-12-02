Amici dell' Arte serata benefica e di auguri per le festività a favore di Scacco Matto Aps
Martedì 9 dicembre alle ore 20,30 alla sede de gli "Amici dell'Arte" (complesso Ricci Oddi in via San Siro 13) una serata all'insegna di arte, musica, socialità, welfare, sanità..gustando prelibatezze che vengono da mondi lontani, in attesa del Natale.Il programma- Visita guidata alla mostra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Buongiorno amici di Arte a modino! Anche oggi quiz veloce veloce dove non si vince niente. DOVE MI TROVO? E soprattutto, chi è l'autore dell'opera alle mie spalle? - facebook.com Vai su Facebook
#VoceEDelizia 27/11 Caro @albertopetro2 e amici dell'arte, #Buongiorno "Rimani. E sii il mio approdo quieto. Non il primo sogno, ma l’orizzonte che torna. Non la tempesta che scuote, ma la riva che accoglie." Emery Caldwell Art Väinö Blomstedt Vai su X
Solidarietà e territorio. Grande serata benefica per Gli amici di Elia - Parlano di solidarietà, impegno, attenzione ai più fragili. Si legge su lanazione.it
Amici 2025: anticipazioni, eliminati e ospiti della settima serata - È tutto pronto per la settima puntata del serale di Amici, in onda domani sera, sabato 3 maggio, in prima serata su Canale 5. Secondo ilgiornale.it