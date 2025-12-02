Amici dell' Arte serata benefica e di auguri per le festività a favore di Scacco Matto Aps

Martedì 9 dicembre alle ore 20,30 alla sede de gli "Amici dell'Arte" (complesso Ricci Oddi in via San Siro 13) una serata all'insegna di arte, musica, socialità, welfare, sanità..gustando prelibatezze che vengono da mondi lontani, in attesa del Natale.Il programma- Visita guidata alla mostra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

