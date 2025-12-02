' Amici della Musica' a Foggia c' è la violin battle di Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas

Sarà un incontro di virtuosismi, intensità e pura energia musicale il nuovo appuntamento della 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia in programma giovedì 4 dicembre alle 20.30 sul palcoscenico del Teatro Umberto Giordano. Protagonisti della serata saranno due. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

