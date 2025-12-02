AmCham Italy celebra Draghi | Premi diplomazia e affari al gala transatlantico di Milano

L’ American Chamber of Commerce in Italy ha celebrato ieri lunedì 1° dicembre la diciannovesima edizione del suo tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner”, ospitato agli East End Studios di Milano. L’appuntamento, iniziato alle 18:30, ha richiamato una platea di altissimo profilo istituzionale, economico e culturale. Tra gli ospiti di punta: Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia; Marco Peronaci, ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti; la ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati; il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini; il sindaco di Milano Giuseppe Sala; la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli; il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato; Giulio Tremonti, presidente della III commissione affari esteri della Camera; Mara Carfagna, presidente della Fondazione Sud; l’étoile internazionale Roberto Bolle; Robert Allegrini, presidente e amministratore delegato di Niaf. 🔗 Leggi su Ildenaro.it