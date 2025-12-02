AMC SpA approvata dal Ministero l’istanza per il Fondo Nuove Competenze | al via 4.145 ore di formazione per 116 dipendenti

CATANZARO — Importante riconoscimento per AMC SpA: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, in data 28 novembre, l’istanza presentata dall’azienda nell’ambito del Fondo Nuove Competenze – Edizione 3. La comunicazione ufficiale, trasmessa tramite PEC, conferma l’assegnazione di un finanziamento pari a € 45.154,54, destinato alla realizzazione di un ampio progetto di . 🔗 Leggi su 2anews.it

