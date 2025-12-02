Ambliopia screening gratuiti alla Santa Lucia Filippini di Nettuno | il Lions Club diagnostica cinque casi
Nettuno, 2 dicembre 2025 – Il Service Lions, di rilevanza nazionale, “Sight for kids” si propone di diffondere la cultura della prevenzione all’ambliopia, altrimenti detta “ occhio pigro ”, mediante la divulgazione di materiale informativo e l’esecuzione di screening gratuiti e mirati presso le scuole dell’infanzia. L’ambliopia ha un impatto sociale molto importante, influenza pesantemente l’autostima e le interazioni a causa di insicurezza e isolamento, specialmente nei bambini. Può causare difficoltà in attività sociali e scolastiche, come la lettura e lo sport, e limitare le scelte professionali future. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
