Ambasciatori del Sole il 4 dicembre la consegna a Palazzo Ruffo della Scaletta - i nomi
Ottava edizione per il “Premio Ambasciatori del Sole” organizzato dal quotidiano Napoli Village edito e diretto da Raffaele De Lucia. L'appuntamento è giovedì, 4 dicembre, alle ore 17,30, a Palazzo Ruffo della Scaletta di Napoli “Grazie alla collaborazione dell’ACEN e del presidente Angelo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Napoli - Giovedi 4/12/25 ore 17:30 a Palazzo Ruffo della Scaletta - Riviera di Chiaia 202 - ci sarà l’ottava edizione del #PremioAmbasciatoriDelSole ️ edito da #NapoliVillage . Il tema di quest’anno” We are the social of the future” vedrà la redazione di Nan - facebook.com Vai su Facebook
Ambasciatori del Sole, il 4 dicembre la consegna a Palazzo Ruffo della Scaletta - i nomi - 8a edizione del Premio organizzato dal quotidiano Napoli Village edito e diretto da Raffaele De Lucia ... Come scrive napolitoday.it