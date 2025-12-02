AMARCORD TV | IL PRANZO È SERVITO DA MENGACCI IL PASSAGGIO SU RETE 4 LA CHIUSURA

Ci siamo lasciati al termine del precedente capitolo con l’addio di Claudio Lippi che rende necessario l’arrivo di un nuovo conduttore che porti “Il pranzo è servito” alla conclusione. IL PRANZO È SERVITO 1992-93 L’ARRIVO DI MENGACCI, IL PASSAGGIO A RETE4 E LA CHIUSURA (a cura di Francesco Amico) I giornali si sbizzarriscono sulla data di chiusura (inizialmente si parla del 31 dicembre 1992, poi di fine novembre, poi di fine settembre) e hanno la certezza sul nome del nuovo conduttore: a sostituire Claudio Lippi viene chiamato Davide Mengacci, un personaggio già noto al pubblico di Canale 5 grazie al grande successo che dal 1990 riscuote con la conduzione di “Scene da un matrimonio”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

