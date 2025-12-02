Amarcord 18 anni fa Kakà alzava l’ultimo Pallone D’Oro rossonero coronando una stagione perfetta
Diciotto anni fa Kaká conquistava l'ultimo Pallone D'Oro rossonero, coronando una stagione fenomenale che lo portò a superare Cristiano Ronaldo e Messi e a guidare il Milan verso la settima Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
