Amadeus la nuova serie-thriller che trasforma Mozart e Salieri in protagonisti di una spy story

Giunto alla sua 35ma edizione, il Noir in Festival (Milano, 1-6 dicembre) ha aperto con i primi due episodi di una nuova serie Sky Original che solo apparentemente non riguarda l’universo del noir, nelle sue naturali estensioni del giallo, thriller, horror. Si tratta di Amadeus che, pur non avendo alcun legame formale con il capolavoro di Milos Forman, concerne il genio musicale di Salisburgo inquadrato nel suo rapporto con l’ambiguo Antonio Salieri. In onda dal 2212 su Sky e in streaming su Now, la serie britannica in cinque episodi sceneggiati da Joe Barton sul testo teatrale di Peter Shaffer (a sua volta ispirato dal noto testo di Puškin, Mozart e Salieri) mette in parallelo, e ovviamente in relazione, le esistenze dei due musicisti evidenziandone le distanze ma anche la nota gelosia dell’italiano nei confronti di Mozart. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Amadeus, la nuova serie-thriller che trasforma Mozart e Salieri in protagonisti di una spy story

Approfondisci con queste news

Il Noir in Festival sta per alzare il sipario… e porta con sé un enigma leggendario Lunedì 1 dicembre arriva l’anteprima assoluta delle prime due puntate di AMADEUS, la nuova serie Sky Original con Will Sharpe e Paul Bettany, che riapre il mistero della - facebook.com Vai su Facebook

#Amadeus: il teaser della nuova serie #SkyOriginal sul genio di #Mozart digital-news.it/news/sky-itali… @SkyItalia #SkyOriginal @NOWTV_It #SkySerie Vai su X

Amadeus: recensione della serie con Paul Bettany e Will Sharpe – #NoirFest2025 - Leggi la recensione dei primi due episodi di Amadeus, la nuova serie Sky con Paul Bettany, Will Sharpe e Gabrielle Creevy. Si legge su cinefilos.it

Amadeus, la recensione delle prime due puntate della serie Sky Original - Sono state presentate in anteprima alla 35esima edizione del Noir in Festival le prime due puntate della nuova serie Sky Original Amadeus, basata ... Segnala ciakmagazine.it

Amadeus: la rivalità tra Mozart e Salieri rivive nella serie Sky - In uscita dal 23 Dicembre in 5 puntate lo show remake del film di Miloš Forman con Paul Bettany e Will Sharpe nei panni di Salieri e Mozart ... Segnala sentieriselvaggi.it

“Amadeus”, il trailer della nuova serie Sky Original da dicembre con Will Sharpe - Rilasciato il trailer ufficiale della serie Sky Original Amadeus, con Will Sharpe ( Giri/Haji , The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart, Paul Bettany ( WandaVision , ... Da teleblog.it

Amadeus: il trailer della nuova serie Sky Original - Sky ha diffuso il nuovo trailer di Amadeus, la nuova serie che racconta la rivalità tra il prodigio Mozart e il suo avversario Salieri. Riporta cinefilos.it

Will Sharpe e Paul Bettany sono Mozart e Salieri in Amadeus, la nuova serie Sky Original - Will Sharpe veste i panni del genio musicale Wolfgang Mozart, mentre Paul Bettany interpreta l’acerrimo rivale ... Secondo tg24.sky.it