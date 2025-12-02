’AmAbilMente’ inclusivi Associazioni in campo per abbattere il muro dell’emarginazione

Per il secondo anno consecutivo a Massa è tornato ’AmAbilMente’, un evento ideato e promosso dall’amministrazione Persiani. Oltre venti enti del terzo settore si sono radunati domenica in piazza Palma per conoscersi, farsi conoscere e soprattutto abbattere il muro dell’emarginazione, valorizzando le abilità di ogni persona e la piena inclusione. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 presidenti, volontari e iscritti delle varie associazioni si sono alternati sul palco per raccontare i propri sogni, gli obiettivi già ottenuti e quelli ancora da raggiungere per una domenica di festa, ma anche di riflessione in vista della Giornata Internazionale delle persone con disabilità in programma domani, 3 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

