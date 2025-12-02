C i piacevano tanto le ciotoline. Tutte: purché piccole, graziose, possibilmente fiorite. Senza pretese e per questo irresistibili. Le compravamo all’Ikea, sui mercatini vintage, nei negozi di souvenir durante i viaggi. Una piccola spesa, ma sempre un bel ricordo. I sentimenti del lutto: la guida dell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Adesso, entrando in casa tua, le vedo tutte insieme. Tu le avevi suddivise per tema, forma e colore. Sulla madia quelle di famiglia, vecchia Faenza, sopravvissute a guerre e traslochi, rimasuglio di corredi più pretenziosi. Quelle di Limoges, tutte boccioli di rose, foglioline tenere e bordi d’oro, e quelle ungheresi di Herend, azzurre e delicate, stanno vicine vicine, come fossero un’unica infiorescenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Alzo gli occhi al cielo e te lo chiedo da quaggiù: mamma, che cosa devo fare delle nostre ciotoline?»