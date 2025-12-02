Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? Le indiscrezioni | Lei ha tolto la fede

Dopo aver ritrovato l’amore, Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero di nuovo in crisi. L’indiscrezione arriva dalla stampa spagnola, ma anche da alcuni segnali social captati dai follower più attenti. In molti, infatti, hanno notato che i due non compaiono insieme sui rispettivi profili social dal 5 novembre scorso. Il calciatore del Como, inoltre, ha modificato la sua biografia su Instagram eliminando qualsiasi riferimento alla moglie, mentre l’influencer, nelle ultime immagini postate su Instagram, non porterebbe più la fede. A questi dettagli social va ad aggiungersi l’indiscrezione fornita dal giornalista spagnolo Javier de Hojos, secondo cui i due starebbero attraversando un momento non facile. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? Le indiscrezioni: “Lei ha tolto la fede”

