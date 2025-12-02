Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? Gli indizi e le indiscrezioni

Sui social alcuni follower avrebbero notato delle stranezze, mentre un giornalista spagnolo ha svelato che i due starebbero vivendo un momento non facile dopo aver superato una prima separazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? Gli indizi e le indiscrezioni

Scopri altri approfondimenti

Alcune mosse social della coppia e le indiscrezioni lanciate dal giornalista spagnolo Javier de Hojos suggeriscono che tra Alice Campello e Alvaro Morata ci sarebbe una nuova crisi - facebook.com Vai su Facebook

Dal bilancio del #Milan. I costi ufficiali delle operazioni 2024/2025 -CAMPAGNA ACQUISTI ESTIVA Emerson Royal 16.015.000€ Youssouf Fofana 26.000.000€ Alvaro Morata 17.184.211€ Strahinja Pavlovic 18.500.000€ Silvano Vos 2.750.000€ Tammy Abrah Vai su X

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? Gli indizi e le indiscrezioni - Secondo le voci di gossip non è un bel momento per la coppia: leggi le indiscrezioni e gli indizi social. Segnala gazzetta.it

Alice Campello e Alvaro Morata, di nuovo in crisi: gli indizi social che fanno rumore - Alice Campello e Alvaro Morata, scoppia di nuovo il caso: dettagli social, silenzi e un retroscena dalla Spagna riaccendono i dubbi sulla coppia più seguita del web. Secondo donnaglamour.it

Alice Campello e Alvaro Morata al capolinea: gli indizi social sulla (presunta) rottura - Dopo la crisi del 2024 e il ritorno di fiamma lo scorso gennaio, tra i due pare ci sia nuovamente aria di crisi: cosa dicono le indiscrezioni. Secondo libero.it

Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo in crisi - Nuovi segnali social fanno temere una crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: tensioni, indizi e voci confermano un momento delicato per la coppia ... Lo riporta corrieredellosport.it

Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo in crisi? Gli indizi - I segnali social preoccupano i fan della coppia e dalla Spagna arrivano conferme. tgcom24.mediaset.it scrive

Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo in crisi? Gli indizi sui social e le indiscrezioni dalla Spagna - Alcune mosse social della coppia e le indiscrezioni lanciate dal giornalista spagnolo Javier de Hojos suggeriscono che tra Alice Campello e Alvaro Morata ... Come scrive fanpage.it