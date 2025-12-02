Arezzo, 2 dicembre 2025 – Venerdì 28 novembre, a Castiglion del Lago, Azione ha organizzato un incontro pubblico incentrato sul tema dell’A lta Velocità e della futura stazione AV Medioetruria. Per la prima volta si sono seduti allo stesso tavolo tutti i rappresentanti di Azione delle tre province interessate dal progetto – Arezzo, Siena e Perugia – insieme alla voce delle Aree Interne, per costruire una posizione comune basata su dati e non su appartenenze o tifoserie politiche. Dopo i saluti del consigliere comunale di Castiglion del Lago, Paolo Brancaleoni, e dei rispettivi segretari provinciali di Azione, sono intervenuti Alberto Cruciani (Arezzo ), Gianluca Romani (Siena), Elisa Modarelli (Perugia) e Gianluca Finocchi (Aree Interne). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alta Velocità, Azione riunisce Arezzo, Siena, Perugia e Aree Interne