ALT Stazione del Gusto apre nel cuore di Milano in zona Ticinese

“ ALT Stazione del Gusto ” apre il suo primo ristorante nel centro di Milano: il format di ristorazione, frutto della collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito, arriva in via Molino delle Armi 51 il prossimo 3 dicembre. Situato a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, il ristorante porta la filosofia dello chef stellato fuori dal circuito delle stazioni di servizio, offrendo un’esperienza di qualità in un ambiente dinamico e informale, perfetto per i ritmi della vita cittadina. Dal pranzo alla cena: un’offerta gastronomica iconica. Nato nel 2018 da un’idea di Niko Romito, “Alt Stazione del Gusto” propone un modello di ristorazione unico, in grado di fondere creatività e tecnica all’offerta gastronomica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

