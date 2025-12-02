Almeida sul suo attendismo in salita | Una tattica giustificata dalla scienza

Roma, 2 dicembre 2025 - Nel ciclismo dei fenomeni e dello spettacolo, tra scatti, controscatti e azioni che partono da lontanissimo, c'è chi vara un'altra linea di condotta magari meno bella ma con la sua efficacia: di staccarsi momentaneamente per poi recuperare e salire del proprio passo, Joao Almeida ne ha fatto un credo che gli sta cominciando a fruttare tanto specialmente nelle corse a tappe di una settimana. Le dichiarazioni di Almeida. Quest'anno il portoghese ha vinto, portato a 23 il computo di successi totali in carriera, il Giro dei Paesi Baschi 2025, il Giro di Romandia 2025 e il Giro di Svizzera 2025, oltre ad arrivare secondo alla Vuelta 2025 alle spalle di Jonas Vingegaard: parlando del suo acerrimo rivale Tadej Pogacar, ai microfoni di Sigma Sports il classe '98 (fresco di rinnovo) ha scacciato l'idea di cambiare squadra per trovare più spazio da capitano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

