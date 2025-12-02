Alluvioni nel sud est asiatico oltre 1100 morti e centinaia i dispersi

Piogge torrenziali nel sud est asiatico ed è strage: tre milioni di sfollati e oltre 1.100 morti. Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka i paesi più colpiti. Servizio di Marco Bergamaschi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Alluvioni nel sud est asiatico, oltre 1100 morti e centinaia i dispersi

