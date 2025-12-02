Alluvioni in Indonesia Sri Lanka e Thailandia | i morti superano i 1300

Sono saliti a oltre 1300 i morti nelle alluvioni in Indonesia, Sri Lanka e Thailandia. Restano oltre 800 i dispersi. Giorni di forti piogge monsoniche hanno inondato vaste aree, lasciando migliaia di persone bloccate e molte aggrappate ai tetti e agli alberi in attesa di soccorsi. Le inondazioni e le frane hanno causato la morte di almeno 1.306 persone: 712 in Indonesia, 410 in Sri Lanka, 181 in Thailandia e tre in Malesia. Il presidente dello Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha affermato che è troppo presto per determinare il numero esatto dei morti nel suo Paese. Le squadre di soccorso sono al lavoro nel tentativo di raggiungere i sopravvissuti e recuperare altri corpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alluvioni in Indonesia, Sri Lanka e Thailandia: i morti superano i 1300

