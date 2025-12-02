alluvione val di zena in pressing sulla regione

Un incontro importante quello convocato per oggi dalla Regione, su invito della sottosegretaria alla presidenza della Regione, Manuela Rontini, per illustrare ai rappresentanti dei comitati degli alluvionati il percorso che porterà, entro l’anno, all’adozione dell’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, alla presenza del vicecommissario alla Ricostruzione, Gianluca Loffredo, e della dirigente del settore Difesa del Territorio della Regione, Monica Guida. Il comitato Val di Zena parteciperà nella persona del portavoce, Pietro Latronico, che spiega: "Chiederemo espressamente lo stato di avanzamento degli interventi urgenti e delle opere attualmente in corso, con aggiornamenti puntuali sui tempi e sulle modalità operative, la trattazione separata di ogni bacino idrografico delle zone alluvionate, riconoscendo la necessità di analizzare ciascuna area in base alle proprie caratteristiche: morfologia del territorio, reticoli idraulici, criticità e specificità locali, l’avvio di studi e progetti dedicati a ciascun torrente lungo l’intero corso, dalla sorgente fino alla confluenza con altri fiumi o alla foce, affinché gli interventi siano pianificati in modo sistemico e non frammentario, una valutazione aggiornata delle criticità ancora irrisolte nelle aree colpite dall’alluvione, una programmazione chiara degli interventi futuri, comprensiva delle risorse economiche disponibili e delle priorità territoriali e le modalità concrete di coordinamento tra enti tecnici, istituzioni e comitati locali, per garantire un’azione integrata e coerente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

