Alluvione in Indonesia bilancio drammatico | oltre 600 morti e centinaia di dispersi

In Indonesia continua a crescere il bilancio della devastazione causata da inondazioni e frane che hanno colpito l’isola di Sumatra. Il numero delle vittime è salito a 631. La portata dell’emergenza è enorme: un milione di persone è stato evacuato dalle zone colpite. Le autorità locali, insieme alle organizzazioni umanitarie, stanno lavorando senza sosta per portare aiuti alle comunità isolate. Intanto i soccorritori cercano 472 persone ancora disperse, in uno scenario reso difficoltoso da terreni instabili e infrastrutture gravemente danneggiate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alluvione in Indonesia, bilancio drammatico: oltre 600 morti e centinaia di dispersi

