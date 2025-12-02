Alluvione commissione cittadina | Proposta bocciata | ci escludono

Preoccupazione per la lentezza dei lavori di messa in sicurezza del Bagnolo e del reticolo minore a Montemurlo. Nonostante gli studi preliminari di Publiacqua, i cittadini sono ancora in attesa degli studi finali da parte della Regione. Per Sonia Matucci, portavoce del comitato alluvione di Bagnolo, è fondamentale che ci sia una maggiore partecipazione dei comitati e dei cittadini nelle scelte che riguardano la sicurezza idrogeologica del territorio, criticando una scarsa attitudine da parte delle istituzioni a ascoltare le esigenze dei residenti. A creare malumore la scelta del consiglio comunale di Montemurlo di bocciare la proposta di istituire una Commissione speciale temporanea per l’alluvione, simile a quella attivata a Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvione, commissione cittadina: "Proposta bocciata: ci escludono"

