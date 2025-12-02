Alluvionati torna la paura | Ancora crolli | siamo stufi
"La gente ha ancora paura e quanto successo negli ultimi giorni non contribuisce certo a rasserenare gli animi". Il coordinamento dei comitati campigiani che riuniscono i cittadini rimasti vittima dell’alluvione del 2023 si riferisce al cedimento della sponda destra del torrente Marina di cui abbiamo parlato giovedì della passata settimana. Una scoperta fatta quasi per caso da alcune persone che lavorano nella zona. Un episodio su cui Comune di Campi e Consorzio di bonifica Medio Valdarno hanno tuttavia garantito interventi in tempi rapidi, ma che inevitabilmente ha fatto tornare la memoria di tanti a due anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
