All' ottavo giorno Dio creò Pearl il re di New York che trattava la palla come uno yo-yo
Dwayne Washington negli anni 80 dominava i playground della Grande Mela. Divenne una stella al college con Syracuse ma fallì nella Nba. Un tumore al cervello se lo portò via a 52 anni. Ma non spense la sua leggenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IT - 8º Giorno – Diario Spirituale di San Paolo della Croce È online sul nostro canale YouTube l’ottavo giorno di lettura e riflessione del Diario Spirituale di San Paolo della Croce. Segui questo cammino di fede con noi! Guarda, seguici e condividi! IN - Day 8 – - facebook.com Vai su Facebook
#PRIMATV | "L’Ottavo giorno" in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri Stasera #16novembre in seconda serata su #TV2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 Documentario diretto da Sabrina Varani Scritto da Gianni Vukaj e Beatr Vai su X
Le foto dell’ottavo giorno di Olimpiadi - L’ottavo giorno delle Olimpiadi a Parigi è stato quello delle batterie dei 100 metri maschili, una delle specialità olimpiche più attese in assoluto. Secondo ilpost.it
L’Ottavo Giorno - L’Ottavo Giorno, il documentario diretto da Sabrina Varani, ci porta nel cuore di Roma, durante l’anno del Giubileo. Segnala comingsoon.it