All' ottavo giorno Dio creò Pearl il re di New York che trattava la palla come uno yo-yo

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dwayne Washington negli anni 80 dominava i playground della Grande Mela. Divenne una stella al college con Syracuse ma fallì nella Nba. Un tumore al cervello se lo portò via a 52 anni. Ma non spense la sua leggenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

