RIETI – Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino e gli Enti del Sistema Camerale, organizza per il prossimo mercoledì 10 dicembre 2025 (dalle 09.30 alle 12.00) e per giovedì 11 dicembre (sempre dalle ore 9,30 alle 12.00) due webinar nazionali dedicati rispettivamente alle allerte non alimentare e alle allerte alimentari, che rappresenteranno anche l’occasione per presentare la nuova sezione “Altergate” del Portale etichettatura e sicurezza realizzato dal Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino e creato per il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi alle allerte sulla sicurezza dei prodotti. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it

© Sabinaoggi.it - Allerte alimentari, via gli webinar della Camera Commercio