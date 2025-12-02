Allenatore giovanile bandito a vita dopo aver condiviso un ‘listino della cocaina' in una chat
Un allenatore giovanile di Belfast è stato radiato a vita dopo aver condiviso in una chat per coach un listino della cocaina. La lega è intervenuta immediatamente, definendo il gesto “inaccettabile” e ribadendo la priorità della tutela dei minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
