Allenamento Inter Bonny a parte anche oggi | salta la sfida di domani col Venezia?

Inter News 24 Le ultime novità da Appiano Gentile. Archiviata con soddisfazione la fondamentale vittoria ottenuta in campionato sul difficile campo del Pisa, per l’Inter non c’è tempo di riposare sugli allori. La stagione entra nel vivo e il calendario impone ritmi serrati: i riflettori si spostano ora sulla Coppa Italia, competizione in cui la Beneamata detiene una tradizione importante e che intende onorare al meglio. La squadra guidata da Cristian Chivu è tornata subito al lavoro sui campi del BPER Training Centre di Appiano Gentile per preparare la sfida degli ottavi di finale, in programma domani sera a San Siro contro il Venezia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, Bonny a parte anche oggi: salta la sfida di domani col Venezia?

