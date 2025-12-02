Allegri l’attacco di Cassano Giochi di mer*a sei vergognoso

L’attacco contro Allegri Antonio Cassano, ha criticato duramente il tecnico del Milan nonchè ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola. Come ai tempi della Juventus, Cassano ha criticato il modo di giocare del tecnico livornese, giudicato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Allegri, l’attacco di Cassano “Giochi di mer*a, sei vergognoso”

