Scuole fredde a Lagosanto e scoppiano le proteste di cui si fa portavoce Mattia Bellotti, padre di una studentessa del secondo anno della scuola primaria di via Anna Frank. "La situazione è ormai divenuta insostenibile, è il quarto giorno, in una settimana, in cui all’ingresso dei bambini – dice – la temperatura nelle aule risulta compresa tra i 14 e i 16 gradi centigradi. Noi genitori non veniamo mai informati preventivamente di questo disservizio e lo scopriamo soltanto al momento dell’arrivo a scuola, trovandoci ogni volta costretti a improvvisare soluzioni dell’ultimo minuto. È inaccettabile che, nel 2025, si verifichino simili condizioni per più giorni consecutivi – prosegue Bellotti – senza alcuna comunicazione da parte del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alle elementari classi al freddo: "Da giorni senza riscaldamento"